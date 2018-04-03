新华社发文 指赖清德言语很放浪

台湾行政院长赖清德日前表明自己是“台独工作者”，引发大陆官媒围剿。新华社今天（3日）发文三问赖清德，并批评赖清德近来“言语放浪得很”。

新华社在题为“三问台独工作者赖清德”的文章中，批评赖清德近来“言语放浪得很”，一会儿标榜自己的确是“台独”工作者，一会儿又声称台湾是主权独立国家，被国台办发言人多次点名痛斥仍不收敛。

文章质疑说，赖清德身为一方行政主管，不以振兴经济、解民艰困为志业，却一再以嚣张言论挑衅大陆，升高两岸对立，如此角色错乱所为何来？

文章也提出三个问题请赖清德回答。

首先，既自称“台独工作者”，请问这份工作是谁佈置的？第二，赖清德口口声声说台湾是主权独立国家，请问出处何在？国际上又有几人承认？第三，请问自诩爱台湾的赖清德，就任至今为民众做过些什么？

文章表示，民进党上台两年来，当局领导人谈及两岸关系言必称善意，但明里暗里操弄“台独”的动作从未停歇。

文章表示，而今赖清德的张狂言辞，更是“一把扯下‘维持两岸现状’的伪装，让所谓的‘善意’一举破功，沦为赤裸裸的骗术和谎言”。

文末指出，“台独”终归是死路一条。挑衅“一中”红线必然损害民生福祉、危害台海和平，哗众取宠、执迷不悟必将受到人民的谴责和历史的惩罚。

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