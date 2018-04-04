摩拜被美团收购　创始人：不存在所谓出局

媒体报道传创始团队和A、B轮投资人获得7.5亿（美金，9.84亿新元，下同），摩拜创始人和胡玮炜回应，“并不存在所谓的出局，在我看来一切是新的开始。”。

据澎湃新闻报道，4月4日凌晨，摩拜单车创始人胡玮炜在朋友圈发文称：“大家都更喜欢戏剧性，然而我更愿意积极看待一切。”

“谢谢所有人把我们捧到改变世界的高度，也谢谢大家对摩拜的重新审视。并不存在所谓的出局，在我看来一切是新的开始。很多人都把摩拜单车看成是出行工具，实际上我一直说它是美好的生活方式,回归到简单，本质，健康绿色，不过分追求物质。live better也是美团的愿景，这一点上我们有巨大想象空间的。”胡玮炜写道。

4月3日晚间，共享单车品牌摩拜召开股东会议，表决通过了美团收购案。

目前各方尚未披露收购价格，但有报道援引知情人士的说法称，美团的收购方案是：收购总对价中，65%为现金，35%为美团股权，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美金现金出局。

不过，包括美团创始人王兴和摩拜创始人胡玮炜在内，均对创始团队出局一说予以否认。但他们在回应中也未详述，摩拜创始团队是否在交易完成后，是否还持有摩拜股权。

目前，交易细节尚未公布，胡玮炜下一步会在摩拜扮演何种角色也尚未可知。

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