黄智贤：赖清德喊台独 盘算2020年直接选总统

台湾政治评论人黄智贤在脸书上以“赖清德的盘算”为题贴文说，在中美贸易大战的此刻。在美国通过台旅法和国防授权法，让军舰可以停泊台湾的此刻。赖清德一再以行政院长的身分，说自己是台独工作者。然后天天痛骂大陆统战，要并吞台湾。

据联合新闻网报道，黄智贤说，当然，以台湾的政治生态来看，很浅白易懂，他是在向蔡英文叫板。行政院长，照理讲，没那个资格讲两岸关系。两岸关系，是总统才可以开的口。那，他在僭越什么？

她说，不论原因，全台湾的大咖政客里，现在是赖清德和柯文哲的民调最突出。即使在最深绿的台南和高雄，蔡英文的民调，也只有他们的一半。赖清德卡到行政院长这个位子，难道是为了帮蔡英文2020连任？当然不！赖清德1959年出生。如果他2020不选，等到2024，他已经65岁。好退休了，还选什么？所以他要的，当然是自己选2020总统大位。

黄智贤表示，以蔡英文民调之低，赖清德当然要趁这个时刻，巩固自己在深绿的皇太子的位。赖清德要逼宫蔡英文，并没有那么难。不但蔡英文民调低，而且赖清德身后，有民进党最有权势的新潮流。对民进党和深绿来说，更有性别优势。政治魅力，以及和民进党的关系，更是天差地远。2020赖清德最大的对手，不是国民党，也不是蔡英文。而是柯文哲。

她指出，柯文哲当然也在想2020。他也是1959年出生。年龄压力是一样的。柯文哲的优势，是他的无厘头喜感，以及年轻人的支持。虽然他是深绿，可是他既可以突然大喊两岸一家亲，也可以对蓝营选民示好。他浑身的台味，让中南部选民根本把他当明星。在全台湾的支持度，每个县市都和赖清德旗鼓相当。如果柯文哲要选2020，才真正会威胁赖清德。今年他要选2018的市长连任，所以他开始向中间靠拢。于是赖清德要向全台湾的深绿支持者，敲钉转角的展示肌肉和忠诚。我才是台独的自己人！

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