报告：到2022年中国经济增速或降至4%

俄罗斯分析信用评级机构（AKRA）发布的《俄经济增长的六大驱动力》宏观经济预测中称，到2022年，中国经济增速可能降至4%，作者认为，人口形势和美国的保护主义是主要原因。

俄罗斯卫星通讯社报道，报告作者、该评级机构研究与预测小组分析师瓦西里萨·巴拉诺娃向卫星通讯社表示："中国经济增长将放缓：我们预计，2018年实际GDP增速为5.6%，而到2022年将为4%。在超过25年的高速增长过程中，中国经济出现了结构性扭曲，现在这几乎在机制性地降低增长速度。"

专家认为，人口形势是经济增长放缓的主要原因之一：中国正在进入劳动力人口的下行轨迹。2016年劳动力人口占总人口的69.4%，2017年则为68.9%。

报告作者预计，该比例还将继续下降。

巴拉诺娃指出："必要的结构性改革将导致经济增长放缓，因为改革逐步进行，并且意在更加长远的效应。"

此外，她认为，美国的保护主义也可能对中国经济增速产生负面影响，因为美国是中国主要的贸易伙伴，中国对美出口约占总出口的18%。

专家强调："如果其他国家也决定削减进口商品份额，那么情况可能加重。"

专家指出，中国经济的高负债率是经济增速放缓的又一个原因。目前中国的债务约为30万亿美元（39.3万亿新元）。巴拉诺娃认为，这不仅可能对国家的金融稳定，也可能对未来的经济增速产生负面影响。

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