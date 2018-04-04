吉林一幼儿园多名幼儿疑遭针扎 涉事教师被刑拘园长停职

吉林市船营区一所幼儿园日前被曝出针扎幼儿事件。据当地政府通报，涉事教师已被刑拘，同时幼儿园园长等人也被停职。

据界面新闻报道，中共船营区委宣传部官方微博4月3日晚发布关于船营区第十七小学校幼儿园教师疑似针扎幼儿问题的情况通报。通报称，2018年4月1日，船营公安分局向阳派出所在接到辖区第十七小学校幼儿园3名在校儿童家长报案后，立即对该校教师焦某涉嫌违法犯罪情况开展立案侦查。4月3日，根据相关证据和证人证言，船营公安分局以涉嫌虐待被监护、看护人罪对犯罪嫌疑人焦某采取刑事拘留强制措施。

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