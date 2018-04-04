民调：若大陆武统　七成年轻人愿为台湾而战

台湾民主基金会执行长徐斯俭3日表示，台湾年轻人所谓的“天然独”其实是“反统一”，他认为台湾年轻人其实支持现状。

据联合新闻网报道，智库“全球台湾研究中心”3日举办关于台湾年轻人政治态度的座谈会，徐斯俭与美国“共和党国际事务协会”（IRI）主席特宁（Daniel Twining）出席与谈。

徐斯俭在会中简报台湾民主基金会委讬政大选举研究中心进行的民调，调查面向包括是否支持民主、对未来两岸关系的倾向、对自卫的承诺；结果显示，超过六成39岁以下受调者支持现状。

根据民调，39岁以下受调者，有65.5%支持现状，23.5%支持独立，10.4%支持统一；40岁以上受调者则是59.3%支持现状，14.7%支持独立，20.1%支持统一。

徐斯俭分析，台湾年轻人的“天然独”其实就是“反统一”，他解读为台湾年轻人支持现状。

此外，他也调查台湾年轻人对自我防卫的承诺。调查提问，若中国大陆武统台湾，受调者是否愿意为台湾而战，39岁以下受调者，有70.3%回答“是”，26.5%回答“否”。

徐斯俭表示，台湾年轻人并非不负责任地挑衅，且他们对于民主价值以及自我防卫有坚定承诺。

徐斯俭此行先赴纽约，参与“美国外交政策全国委员会”美中台三边对话，之后赴华府拜访智库。

这项民调约于今年二月底、三月初进行，39岁以下受访者的有效样本有825分，40岁以上的受访者有效样本为747分。

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