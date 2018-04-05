江宜桦、洪秀柱、吴敦义幕僚 登陆会刘结一

继新北市长朱立伦日前登陆，正在大陆访问的台湾行政院前院长江宜桦、国民党前主席洪秀柱，也与中国大陆国台办主任刘结一会谈。

台湾联合报报道称，朱立伦和洪秀柱访问大陆，都是大陆国台办主动邀请，据了解，正在进行最后安排的国共论坛，刘结一也亲自出面与国民党主席吴敦义指定的核心幕僚洽谈，展现大陆涉台领导换血后强烈的企图及行动力。

江宜桦是在3月29日前往大陆参访，预访4月6日结束行程，这是他卸任后首次赴大陆，距离上次到大陆演讲已隔十年之久。江宜桦顺利登陆，是因卸任行政院长已超过三年管制期，也成为“马习会”后首位访陆的前马政府核心。

除了演讲，江宜桦也拜会上海交大、北京清华大学及北京大学，与中国社会科学院台研所、清华大学国家战略研究院、北京民智研究院等机构负责人会面，并和刘结一等大陆涉台事务机构官员深入会谈。

洪秀柱今天将出席在陕西举办的“戊戌年清明节轩辕黄帝祭祀典礼”，洪秀柱是台湾主祭代表；也将参加祭祀典礼的刘结一昨天抵达陕西，立即与洪秀柱会谈，这是去年11月洪秀柱赴陆出席“湖北．武汉台湾周”活动，两人的第二次会谈。

洪秀柱办公室发布新闻稿，刘结一特别指出，自十九大及31项惠台措施发布后，他关注到台湾支持和平统一的声音与民调有增加趋势，希望这样的现象能持续扩大。

吴敦义能否登陆出席国共两岸论坛，仍在做最后安排，台总统府是否核准，更在未定之天。

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