中国对美大豆加征关税 国内饲料业恐面临麻烦

业内分析师和饲料公司高管们表示，中国对美国大豆加征25%的关税之后，恐怕难以找到替代的大豆供应，国内饲料企业可能得头痛了。

中国中央电视台周三称，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对中国商品加征关税实施情况，由国务院关税税则委员会另行公布。

路透中文网报道，大豆被认为是中国在贸易战最有威力的武器之一，因为一旦美国对中国的出口减少，将会打击爱荷华等州的农户，他们是美国总统特朗普的支持者。大豆是2017年美国对中国出口量最大的农产品，出口价值120亿美元。

中国购买了全球交易市场上60%的大豆，以满足国内畜牧业的需求。工厂把大豆加工成豆粕，用于生产饲料。

凯投宏观的首席亚洲经济学家Mark Williams表示，“除了美国之外，全球其他地方没有足够的大豆满足中国的需求。”“若要削弱对进口大豆的依赖，有几种可选方案，但没有一种方案可以在国内不付出代价的情况下伤及美国农户。”

报道指，去年中国进口大豆中有一半来自巴西，大约3,300万吨来自美国，约占总量的三分之一。找到美国大豆的替代品并非易事。除巴西、美国和阿根廷之外，中国需要从其他几个国家进口约1,700万吨大豆。

美国农业部称，全球第三大大豆生产国阿根廷的产量受到干旱气候冲击，导致2017/18年度出口量降至不到700万吨，为十年来最低。

中国的大豆产量仅为1,400万吨左右，主要用于加工人类食品。

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