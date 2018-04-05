中国游客下降重创韩免税店 仁川机场减租金三成

韩国新罗酒店集团3日表示，首尔仁川国际机场运营方提出为集团下属的新罗免税店租金打折27.9%，集团方面决定接受。

新罗酒店集团方面说，“机场运营方给出的折扣远不能解决免税店行业面临的困境，但我们别无选择。”此外，仁川国际机场运营方同时也向免税店业排名第三的新世界免税店提供了租金折扣。

澎湃新闻报道，减租的原因与中国游客数量直线下降导致免税店营业额减少有着直接关系。近年来，热衷于买买买的中国游客都被认为是韩国旅游业和零售业的重要支柱，直至去年3月，中国旅行社集体下架了韩国跟团游产品，这使得长期火爆的韩国旅游业和零售业瞬间遭遇重创。

据报道，行业排名第一的乐天免税店在去年第二季度就出现了赤字。韩媒称，这是继2003年后，时隔14年乐天免税店再次出现赤字。负责人称，乐天免税店遭受了创立以来史无前例的打击。

而乐天免税店最新发布的经营数据显示，去年该免税店经营利润仅为25亿韩元（约合1490万元人民币），营业利润锐减99%，创下历史最低。

早在去年8月底，韩国媒体便传出消息称，乐天等免税店要求政府降低仁川机场租金，韩国业内人士一度分析认为，免税店赚的钱还不足支付每月租金，很有可能放弃经营权。

据悉，去年8月底乐天、新罗及新世纪等入驻仁川机场的几大免税店的代表曾与仁川机场的社长进行面谈，提出了降低租金的要求，但当时并未取得成果。甚至有消息称，仁川机场运营方曾指责乐天免税店单方面寻求降低租金的做法是违反合同的“无理要求”。

今年3月，乐天免税店与机场运营方达成协议，最终决定撤走除了烟酒类柜台之外的部分柜台。免税店方面终于开始“逼宫”了。或许是迫于免税店撤柜的压力，韩国免税店减租的要求终于迎来了转机。

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