外卖小哥获《中国诗词大会》冠军

4月4日晚，中国央视诗词节目《中国诗词大会》第三季总决赛落幕，外卖小哥雷海为凭借自己的淡定的心理状态，丰富的诗词储备成功获得冠军。

据北京晨报报道，老家在湖南的雷海为1981年出生，2008年来到杭州。“因为太喜欢人间天堂的杭州了，很多古诗都描写过杭州的韵味。”

从2017年开始，雷海为开始在某外卖平台跑单，他坦言现在收入会比之前高，而且相对自由，平时有时间可以做自己的事情。为了工作方便，他和其他几个外卖小哥一起租住在朝晖九区一间不足80平方米的三室一厅里，一个铺位只要700元。

他的手机里存了他所有会背的1000多首古诗词名字，在给电瓶车充电或者在等商家出餐的这些碎片时间，他就拿着手机上面的诗名默默背诵，有时候，则拿那本翻了无数遍的《唐诗三百首》再反复诵读。他的诀窍是，“古诗肯定是要反复记忆的，这样才能牢记。你一天不记，可能还会背，但是十天半个月不记，就会忘记了。”

雷海为对诗词的兴趣，是父亲从小培养的。“他希望我能成为一个有文化涵养的人吧，将山川湖海藏于心中。”

读书的时候，雷海为还是偏爱物理、化学等理科的知识，真正对古诗开始热情高涨，是2004年他在上海一家礼品公司打工时，意外在一本《诗歌写作必读》的书里，学到了格律这些的诗词门道。从此，他一有空就去书店背诗，回家再默写，第二天再去一趟校对一下。

“这个小哥不简单。”节目选人组组长任琳娜说，本季诗词大会共收到7万人的报名申请，节目组筛选出两万人进入电话面试。“我们从前两季的题库中随机抽选20至50道题目来考，他的正确率是85%，这是很好的成绩了。”

任琳娜说，她对雷海为最深的印象就是宠辱不惊，“无论是第一次抱憾离场，还是第二次攻擂成功，他看起来都没有太多的情绪波动，很从容很淡定。”

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