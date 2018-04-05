中国进口商希望将受关税影响的美国船货转卖给东北亚买家

向美国订购从牛肉到丙烷等一系列商品的中国进口商表示，在中国政府决定对美国进口的农业和化工等产品加征额外关税后，他们希望能把这些进口商品转手卖给韩国或日本的买家。

据路透中文网报道，在特朗普政府提出对大约1300种中国工业、科技、运输和医疗产品征收25%关税后仅11个小时，中方便出手反击，列出了一份类似的加征关税清单，涵盖美国的大豆、飞机、汽车、牛肉和化工等重要进口产品。

中国是全球最大的大豆进口国。大豆贸易商表示，他们即将看到购买合约被大量取消，尽管美国只是中国第二大供应国。美国大豆贸易商表示，从美国西北部的太平洋沿岸港口起运的大豆价格周三每吨下跌10-12美元。从这些港口运往亚洲的路径最为直接。

丙烷是生产乙烯和丙烯的原料。丙烷买家希望用这些美国船货与韩日买家置换来自中东的供应。华东一家从美国购买丙烷的化工厂的管理人员说，“虽说我们继续从美国进货，但可能把它们与韩国或者日本买家置换成中东的供应，每吨多加10美元运费。”

中国去年买进356万吨美国丙烷，价值约20亿美元，相当于总进口的19%。

报道指，额外课征25%关税可能冲击Enterprise Product Partners及Phillips 66 等美国本土出口商，提振中东卡塔尔及沙特等国的竞争对手。

Jovo Energy一名资深交易员表示，“市场初期将会有点混乱，船运市场也将受到影响。货物转向及置换意味着油轮需求将会减少，因美国与东北亚间的航程较短，而中东到中国的航程也相对较短。”

对牛肉课征关税预料将不会严重影响中国市场，中国刚在去年恢复进口美国牛肉，此前14年则是没有开放进口。

根据中国海关数据，中国2017年只进口了2200吨美国牛肉，价值1470万美元，占总进口不到1%。

不过一名不愿具名的专家表示，贸易争端可能使牛小排等高端肉品对日本及韩国等其他亚洲的供应增加，令目前处于纪录高位的价格面临压力。

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