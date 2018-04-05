甘肃纪委监委调查组调查折达公路：查违法也查作风

据甘肃省纪委监委消息，甘肃省纪委监委成立的折达公路问题责任专项调查组已全部进点，正展开调查。甘肃省纪委监委负责人表示，不仅要认真调查工程项目建设过程中的违纪违规问题、失职渎职和贪腐等违法犯罪问题，也要认真调查媒体揭露的一些地区、部门、单位存在的层层不抓落实，不关心群众疾苦，不负责任、推诿扯皮，门难进、脸难看等作风问题。

据中国纪检监察报报道，4月1日，甘肃省委主要负责人就媒体曝光的折达公路问题作出批示：这是一起十分典型的不作为不尽责、官僚主义、衙门作风严重的案例，发生在三令五申讲转变作风、不推诿扯皮、正确对待各方监督的现在，必须严肃问责，责成交通厅党组立即安排查验现场，全面整改路隧问题，向省委省政府作出深刻检查，省监委启动问责程序，省政府正式函复央视，表明我省态度，诚恳接受监督。

同一天，甘肃省纪委监委召开专门会议落实省委省政府决策部署。会议决定，立即成立折达公路问题责任专项调查组，重点聚焦不作为不尽责，官僚主义、衙门作风，工作推诿扯皮、弄虚作假、欺骗隐瞒等问题；违反群众纪律，对待群众诉求消极应付、态度恶劣、简单粗暴，不及时解决问题，不能正确对待群众监督的问题；违反廉洁纪律，在折达公路工程建设中有无优亲厚友、权钱交易的问题；涉嫌违纪违法、失职渎职的问题。同时，督促省交通运输厅调查组落实已确定的调查整改事项。

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