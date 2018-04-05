"太原房姐"贪腐被判18年：曾被指房产36套 家财过亿

“太原房姐”张双娥最新消息获官方披露。法院执行裁定书显示，张双娥被判有期徒刑18年。

澎湃新闻报道，近日，中国裁判文书网公布太原市房产管理局原党组书记、局长张双娥的三份执行裁定书。三份执行裁定书均来自忻州市中级人民法院，编号分别为(2017)晋09执62号之一、（2017）晋09执62号之二、（2017）晋09执62号之三。

执行裁定书显示，山西省高级人民法院（2017）晋刑终222号刑事裁定书已经发生法律效力。

被告人张双娥犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二百万元；犯贪污罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑六年；犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月。

最终，法院决定对张双娥执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二百二十万元。此外，查封、扣押在案的财产，予以没收，上缴国库。

忻州市中级人民法院在执行追缴张双娥违法所得过程中，查明张双娥曾以吕薇、杨凯名义购买上海市零陵路29弄房产一套。2018年1月，法院查封该房产并委托拍卖，买受人以930余万元的最高价竞得，并将成交款交付法院。

忻州市中级人民法院还查明，张双娥曾以廉恒杰名义购买太原铜锣湾小区A13-17房屋。2018年2月，上述房屋同样被查封并拍卖。

公开资料显示，张双娥，曾用名张永凤，女，1954年4月4日出生，汉族，山西省祁县人。此前她曾担任太原市房产管理局局长多年，2011年12月被免去相关职务。

2014年12月30日，山西省纪委对外公布张双娥被开除党藉的消息。消息称，日前，太原市纪委对张双娥严重违纪违法问题进行了立案审查。经查，张双娥利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；贪污公款。

一天后，《山西日报》刊登报道《“城中村”再不能成为“唐僧肉”》。报道称，受太原市亲贤村村委会原主任史国民贪腐案影响，包括张双娥在内的多名官员被牵出。报道还透露了张双娥的敛财方式，“她的违纪手段并不高明，就是利用手中的审批权不止一次地向多个私营开发商索贿、受贿。在任太原市房产管理局局长期间，张双娥利用职务之便为开发商办理房产手续之际，或向开发商以极低价格购买商铺并从中获取租金利益，或直接收受巨额贿赂；甚至利用职务之便，将单位公产房低价租得、高价转租，从中赚取租金差价上百万元。据从纪检机关了解到，张双娥涉嫌利用职务便利索贿、受贿、贪污数额巨大，并拥有多处住宅房产和商铺及存放巨额现金不能说明来源等问题。”

2015年5月，《中国纪检监察报》在有关山西反腐报道中提及张双娥，并指其“在北京、上海等地有36套房产，家财过亿”。

2016年6月，经山西省人民检察院指定，忻州市人民检察院就张双娥涉嫌贪污、受贿、滥用职权、巨额财产来源不明罪一案，向忻州市中级人民法院提起公诉。

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