美301清单 台经济部：对台影响不大

台湾经济部国贸局表示，美国贸易代表署（USTR）公告对中国大陆的301制裁建议清单，包括航太、资通讯、机器人及机械产品等共计1333项，台湾最担心的资通讯和机械类，前者因笔电、手机及平板均未纳入，“对台厂供应链影响不大”；后者主要锁定中国大陆内需市场，转往美国不多。

台湾《自由时报》报道，台湾国贸局表示，USTR建议的一千多项产品清单，去年中国大陆销美约464亿美元，预估今年将达500亿美元，列入清单的产业包括药品及医材、航太、钢铝、机械、电机、船舶、仪器、车辆等。

其中，以机械类金额最高，包括引擎、工具机及零件等，去年中国大陆销美200.4亿美元、占美国该类产品进口的13.67％；电机类144.59亿美元居次、占20.1％，包括电视机、电子零件等；仪器类64.47亿美元、占9.71％，包括医疗器材、电影用摄影机等。

经济部表示，昨日清单出炉后，即由工业局提出初步冲击评估，结论是“对台厂影响不大”。例如，先前各界最担忧的电子产品，台商在中国大陆有大量代工厂，但此次积体电路、笔记型电脑与手机均未在清单中，因此冲击较3月底预估的小。

至于机械产品，台湾产业机械及工具机在大陆布局以当地内需为主；光学及仪器产业方面，台湾出口面板至大陆也是供应当地市场；至于医疗仪器及器材，大陆产品采用台湾出口原材料占比也小，预估影响有限。

台经济部表示，将密切注意本案后续发展，并持续与公协会进行全面盘点，就台湾出口大陆的中间财及在当地投资的产业，了解对台产业的影响；未来也将扩大台湾研发及生产比重、鼓励创新及多元布局，以因应贸易战。

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