气温最高30度 港人带“消暑法宝”扫墓

今天是清明节，不少人都会前往扫墓。香港天文台预测，今日大致天晴，日间天气炎热，最高气温约为30度，或有机会成为有纪录以来最热的清明节。

香港明报网报道，今晨到将军澳华人永远坟场观察，见到不少市民带着祭品上山扫墓，但人流与去年相比则较少。与家人及子女带祭品上山的陈先生认为，由于今年清明节前为几天复活节长假，估计部分市民已于假日完成扫墓，故正日上山人潮较稀少，估计需花约半个小时步行上山。

得知今日天气炎热，陈先生与两名子女“出尽法宝”应付，特别准备了饮用水、雨伞、防晒及防蚊喷雾，儿子还带了小型电风扇消暑。祭品价格方面，陈先生指新年过后物价上升，祭品价格上升约一成，但未影响他购买的数量，他与家人仍购入不少祭品，用手推车运送上山拜祭。

另一市民周先生也表示，对比去年，今年正日上山扫墓的市民较少，满意现场交通安排。他估计需花约45分钟带祭品步行上山，整个拜祭过程可于约两小时内完成。

据香港天文台1947年以来的每年清明节当天气候资料，历来最热的清明节出现在2015年，当日最高气温达30.6度；1969年的清明节则是有纪录以来最寒冷，当日最低气温仅9.9度。

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