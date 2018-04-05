专家：中国的美债持仓将是贸易战中的“核弹选项”

在美国宣布对中国1300种商品征收关税后11个小时，中国就公布了报复性措施，但中方并未将来自美国的最大规模出口品——美国公债作为打击目标。路透社引述专家说法称，中国的美债持仓将是与美国贸易战中的“核弹选项”。

路透中文网报道，特朗普政府计划对500亿美元中国产品征收25%的关税，中国以牙还牙，决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。但官员们暗示，目前无意动用庞大的美国公债持仓进行回应。

截至1月底，中国持有约1.17万亿美元美国公债，是美国最大的外国债主，持仓规模仅次于美联储。中国削减美债持仓的任何行动，都将对美国金融和全球投资者造成很大损害，将会推高债券收益率，并让美国联邦政府的举债成本升高。

DoubleLine Capital LP执行长、知名债券基金经理冈德拉克(Jeffrey Gundlach)表示，中国可以将美债持仓作为筹码，但只能在他们继续持有美债的情况之下才能这么做。

被视为是华尔街债券天王的冈德拉克称，“这作为一种威胁更有效。如果他们抛售，就构不成威胁了，”“那只会使情势升高，并使他们的筹码减少。”

截至2月底，中国的外汇储备约为3.13万亿(兆)美元，其中近三分之一为美国公债。中国的外储规模居全球首位。

“如果他们想去扣下核弹开关，如果他们要抛售美债，这将会对美国货币市场产生直接和暂时的影响，”管理着逾60亿美元资金的Thornburg Investment Management的投资组合经理Jeff Klingelhofer说，”但我认为这对他们想要实现的目标的可持续性带来更大打击。”

美国外交关系协会的国际经济学资深人士Brad Setser称，中国可以出售美债，买入收益率较低的欧洲或日本债券。

但分析师认为，这样做的效果或许是让人民币兑美元升值，削弱对中国出口产品的相对需求。抛售还可能使中国持有的美债价值缩水，中国应该不致这样轻举妄动。

CFR的Setser认为，如果中国想要让这场贸易争端升温，更有可能让人民币兑美元贬值，此举可能打击特朗普政府启动美国制造业成长的目标。

报道指，尽管中国持有美国公债的政策发生转变的可能性很低，投资者仍然对此风险十分敏感，担心一旦出现重大转变，将对全球金融市场构成重大影响。

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