遭弟弟撞破偷玩手机 陕西少女狠下杀手

陕西近日发生伦常惨剧。一名14岁初中少女深夜偷玩手机时意外被11岁的弟弟撞破。少女因担忧弟弟向父母“告状”，深夜狠下杀手，将弟弟从高处扔下，再将其尸身就地掩埋。

据澎湃新闻报道，悲剧发生在去年9月19日凌晨3时。案情指，当时少女先是打算趁弟弟小宇（化名）熟睡时，将其扼死。但因动作较大，惊醒了同床的妹妹，少女便暂时作罢。待众人再次熟睡后，少女竟拿起菜刀砍向小宇头部，并将其头部撞向墙壁，小宇因此晕倒片刻。

少女当时放松戒备，正打算将小宇扔进粪坑溺死时，小宇醒来向外逃走。少女提刀追赶，小宇则因受伤，只能逃至200多米外的一座石桥。最后少女将小宇扔下石桥，并确认其呼吸停止后，在河滩将其尸身就地掩埋。

第二天，少女一如往常地上学吃饭睡觉，没有任何异样。直至小宇失踪多时，引起父母注意，警方其后发现尸体深入调查，方才揭破事件。

案件周一（2日）在陕西安康中院少年家事法庭闭庭审讯。庭上，这名少女神情平静地讲述案情，并称明白对父母社会带来伤害，她十分后悔。

控方指少女的故意杀人罪证据确凿，但强调她是未成年人，因此请求法院公正裁决；辩方也认为，少女有悔罪表现，希望法院从轻发落，给予她重新做人的机会。

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