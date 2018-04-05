中国海龙Ⅲ潜水器完成4500米级海试 潜深4266米

中国自主研发的“海龙Ⅲ”无人潜水器4日傍晚至5日凌晨在西太平洋进行了4500米级海试，最大潜深4266米，圆满完成海试目标。

新华社报道，北京时间4月4日18时30分，“海龙Ⅲ”从正在执行2018年综合海试任务的“大洋一号”科考船入水，加挂浮球后开始下潜。21时24分，监控系统显示，“海龙Ⅲ”下潜到4266米深、离海底3米的近底位置，传回海底画面并完成标识物投放，随后进行了航行等试验。5日0时15分，“海龙Ⅲ”回到母船“大洋一号”甲板。

海试现场验收专家组组长杨磊介绍，“海龙Ⅲ”在水下测试了运动性能、拍照摄像等功能，以及机械手、宏生物取样器等作业工具，测试参数达到了设计指标，满足验收条件，为后续的海上应用奠定了坚实基础。他说，“海龙Ⅲ”在深海探测领域具有广阔的应用前景，可成为海洋观测、深海探测与取样的良好作业平台。

3月24日和25日，“海龙Ⅲ”分别完成了400米和2000米两个级别的海试。“海龙Ⅲ”原计划在3月底开展4500米级海试，但受台风“杰拉华”影响，原定作业海域海况较差，“大洋一号”边迂回穿插避风，边寻找合适的海试作业地点。“大洋一号”首席科学家初凤友说：“4266米的深度已经是能找到的最佳位置，周边海域水深均不满足作业条件。”

“海龙Ⅲ”是在中国大洋协会组织下，由上海交通大学水下工程研究所开发的勘查作业型无人缆控潜水器，设计最大作业水深6000米，具备海底自主巡线能力和重型设备作业能力，可搭载多种调查设备和重型作业工具。

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