台湾清明连假 国道塞爆变"停车场"

今天是清明节，加上台湾今年清明连续假期长达五天，是历年清明假期中天数最多的一次，不少人返乡扫墓，或趁假期与家人郊游。导致多条国道大塞车，远望马路变成停车场。

台湾《自由时报》报道，今天中午时分，国道1号、3号台中往彰化南下路段都出现大塞车，其中国道1号彰化路段甚至3个车道全部都是车辆，从彰化市金马路旁陆桥往下俯瞰国道1号197公里路段，整个南下车道都是定点不动，放眼望去相当壮观，还吸引陆桥上许多机车族停车拍照发在网络，指出是“史上最塞清明节”。

据报道，国道1号出现大塞车状况，行车时速约在20公里至40公里左右，国道3号南下192公里彰化系统交流道汇入国道一号处大打结，不少车辆随意插队，造成塞车情形雪上加霜，辖线多半呈现“橘红色”警示。

此外，南下195公里至198公里路段甚至出现“紫爆”的定点，或以不到10公里车速前进，由于适逢午餐时间，路人都塞在国道饿着肚子，只想赶快离开国道填饱肚子后再上路。

此外，包括国道3号、1号等中部部分路段也传出零星碰撞事故，所幸都只是小擦撞，并未造成人员受伤，国道七队、三队警方则是全员出动巡逻车疲于奔命，疏导交通，相当辛苦。





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