中国多地豪华墓屡禁不绝：私人订制大墓售价数百万

清明节前夕，中国媒体发现，尽管国家和地方明确规定，禁止“超标墓”“豪华墓”，但一些地方仍有超面积墓地销售，豪华装饰的墓地大量存在。针对占地面积不得超过1平方米的规定，有陵园销售人员表示，可将多块墓地合成十几平方米大墓。

据新华视点报道，调查发现，中国国务院《殡葬管理条例》和民政部“关于贯彻执行《殡葬管理条例》中几个具体问题的解释”等规定，埋葬骨灰的单人、双人合葬墓占地面积不得超过1平方米，但在一些地方墓地面积超标的情况非常普遍。

在贵阳市清镇市红枫艺术陵园，不少墓穴都标注了“已售卖”。记者随机选了一个墓穴测量，长1.6米、宽1.5米，面积达2.4平方米。记者在测量中发现，其中一个墓甚至长约10米、宽约5米。

陵园销售人员称，目前含碑都是1.6万元（人民币，下同）起价，面积多是一平方米多的，想要再大一点，也有许多选择，其中在艺术墓区是2万元一平方米。

知情人士透露，红枫艺术陵园以前就因为超面积销售，被罚过12万元。

在云南昆明滇池旁的一处陵园，记者在艺术名人苑看到，不少墓地面积都偏大，其中一块已经安葬的墓地面积超过10平方米，两旁还摆放着两个小的石狮子。

销售人员称，这里背靠西山、前临滇池，是昆明位置最好的陵园之一，园区内区域分明，价位从几万元到十几万元。 “民政部门对墓地有规定，不能做太大。”这位销售人员说，两三平方米的墓地是多数，但协商后可以做到6平方米。

另外，一些地方在销售公墓的过程中，推出类似“私人订制”的产品，墓地面积、样式设计、石材等都可以随便选择，一个墓地花费数百万元的情况并不鲜见。

在位于滇池一湿地公园旁的陵园，一位销售人员说，“墓穴只能按照规定来做，但是墓地可以多买。”在新推出的自选艺术区每平方米为6万多元，十几平方米也可销售，墓碑等可根据客户需求订制。

在一些经济发达地区的农村，没有集中安葬的公墓，老百姓在建造墓地的过程中自主选择更多，面积超标、装饰豪华的情况也更普遍。

“我们在全国多个地方调研发现，随着生活水平的提高，老百姓建造‘豪华墓’的现象逐渐抬头。”福建师范大学公共管理学院副教授张翔说，“有些人甚至还会在建造墓地的过程中攀比，比谁家的墓地面积更大、设计更好、石材更高端，建造一个墓地动辄花费上百万甚至数百万元。”

而每年清明前夕，“超标墓”“豪华墓”的话题都会引起社会关注，但清明节一过，随着舆论关注热度降温，“超标墓”“豪华墓”仍然继续销售。

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