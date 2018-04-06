俄罗斯总统普京会见王毅

当地时间4月5日，俄罗斯总统普京在莫斯科克里姆林宫会见习近平主席特使、国务委员兼外交部长王毅。

据中新社报道，王毅再次转达习近平主席对普京当选连任的诚挚祝贺。王毅表示，中俄互为彼此唯一的全面战略协作伙伴，两国拥有最高水平的政治互信，关系连续迈上新台阶，这不仅得益于两国元首着眼世界大势作出的英明政治决策，更是基于两国自身发展的长远内在需要。当前两国刚刚顺利结束各自国内重要政治议程，习近平主席欢迎普京总统6月赴华出席上海合作组织青岛峰会并进行国事访问，双方应加紧筹备，确保此访及年内两国元首一系列重要会晤取得丰硕成果，开辟中俄务实合作新前景，开启中俄关系的新时代。双方应通过更加紧密、更深层次的沟通协作，更好维护本国安全和利益，维护地区和世界和平稳定。

普京请王毅转达对习近平主席再次全票当选的衷心祝贺，并再次祝贺中国全国两会成功举行，表示相信两会取得的重要成果将对中国未来发展产生深远影响，中国必将更加稳定繁荣。普京表示，俄中关系非常好，两国是邻国，也是天然伙伴，双方成为全面战略协作伙伴，不是权宜之计，而是彼此深思熟虑的选择。我期待今年6月再次访华并利用各种多、双边场合与习近平主席继续保持密切沟通。希望俄中关系取得更大发展，这对两国和世界都有利。

王毅还向普京通报了中方对当前国际和地区热点问题的看法。

同日，王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈并共同会见记者。

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