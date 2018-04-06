美商务部终裁中越工具箱产品存在倾销行为

美国商务部部长罗斯5日宣布，终裁从中国和越南进口的工具箱和工具柜存在倾销行为。如果美国国际贸易委员会在5月份也做出肯定性终裁，美国将正式对上述产品征收反倾销关税。

据中新社报道，去年5月，为回应美国工具制造商滑铁卢工业公司的申诉，美国商务部对从中国和越南进口的工具箱和工具柜发起“双反”调查。同年11月28日，美国商务部终裁认定从中国进口的上述产品存在补贴行为。

美国商务部5日的声明称，中国产工具箱产品的倾销幅度为97.11%至244.29%，越南产工具箱产品的倾销幅度为327.17%。在终裁认定从中越进口的工具箱和工具柜存在倾销行为后，美商务部将通知海关对从中越进口的上述产品征收相应保证金。

谤据美国贸易救济程序，最终征收反倾销关税除了要商务部做出肯定性终裁，还需另一家机构美国国际贸易委员会也做出肯定性终裁。按照日程，美国国际贸易委员会将于今年5月18日前后终裁上述产品是否对美国相关产业造成实质性损害。如果两家机构均做出肯定性终裁，美国商务部将要求海关对相关产品正式征收相应关税。

美国商务部数据显示，2016年美国从中国进口的工具箱产品金额约为2.3亿美元，从越南进口的相关产品金额约为7700万美元。



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