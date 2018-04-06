国民党新北市长初选民调 侯友宜胜出

国民党新北市长初选民调今天公布，确定由党中央与新北市长朱立伦属意的前新北市副市长侯友宜胜出，国民党2018选战火车头出炉。

据联合新闻网报道，国民党表示，侯友宜可望于下周三中常会与桃园市长提名人陈学圣一并提名。不过在党中央提议下，民调公布会议结束并未公布详细民调数字。

国民党这次新北市长初选，共有侯友宜、周锡玮与前新北市议员金介寿参选。党原本期望上午公布民调后，能上演大团结戏码，得知侯友宜无意出席上午民调公布会议后，党中央还不断联系，盼侯能改变想法。

为了让侯友宜没有婉拒出席的理由，国民党中央甚至一度要求也排在上午、侯友宜已决定出席的新北市议会党团所办的团结胜选记者会能延后，但最后侯友宜仍仅委由办公室主任谢政达至党中央聆听民调公布结果。

另据苹果日报报道，国民党备战年底九合一选举已提名13县市，加上桃园市、新北市初选出炉共15县市底定，其余包括台北市初选民调时间从4月29日至5月1日，台北市党部预计5月2日公布民调结果，另有6县市待协调整合，盼5月初前完成布局。

至于民进党方面，要等国民党提名完成，新北预估4月底启动提名机制。民进党内新北市新苏、非新苏势力各拥其主，行政院前院长苏贞昌子弟兵绿委吴秉叡勤跑基层，但吴与侯友宜的民调迟迟无法拉近；党内人士预估，子弟兵拉不起来，理应由师傅苏贞昌承担责任。也有人力挺另一位前阁揆游锡堃出征。

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