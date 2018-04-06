侯友宜大赢20个百分点 蓝：绿提名会更谨慎

台湾前新北市副市长侯友宜在国民党新北市长初选胜出，党内分析侯友宜无论在党内或与对手都领先15到20个百分点，民进党提名会更谨慎。新北中间选民占多数，蓝营不能掉以轻心。

据台湾联合报报道，中国国民党今天上午在中央党部拆封民调结果，这次参与民调的有联合报、典通、世新3家民调公司。侯友宜的初选对手前台北县长周锡玮、前新北市议员金介寿到场查看结果，侯友宜则派代表出席。周锡玮甚至没有等到结果出炉就先行离席，并对媒体宣布：“我没有胜出。”

国民党人士表示，初选民调与过去所做的民调趋势差不多，侯友宜这次在初选民调赢第二名15个百分点到20个百分点，整体支持度过半，与假想的民进党对手、前台北县长苏贞昌相比，也有20个百分点左右的领先。互比式民调占15%、对比式民调占85%。

国民党组织发展委员会主委李哲华分析，高知名度和看好度是侯友宜的优势，加上新北市现在由国民党执政，反映出来的政绩可以为侯友宜加分，相对的，如果施政有甚么错，也会对侯友宜有伤害，一体两面，不过整体来看是往好的方向发展。

李哲华说，初选结束后是新的开始，周锡玮今天展现泱泱大度，为党的团结，接受结果，这是泛蓝支持者愿意看到的状况。相较之下，民进党会比较辛苦，提名也会更谨慎。

李哲华指出，目前来看，侯友宜居于领先，不过新北市选民蓝绿呈五五波，中间选民占仍占很大一部分，选举瞬息万变，对手有可能一跳下来就拉近差距，蓝营在先期整好队伍，继续在领先的路上前行外，也不能掉以轻心。

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