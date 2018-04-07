中国外交部：已做好应对美方进一步采取升级行动的准备

美国总统特朗普美东时间前天（5日）称，他已指示美国贸易代表考虑依据“301调查”对从中国进口的额外1000亿美元（1315.4亿新元）商品加征关税是否合适。对此，中国外交部发言人陆慷昨天（6日）表示，中方说过，中方不会挑事，但也不会任人挑事，定会坚决应对。中国人办事历来说到做到。

中新网引述陆慷表示，看来美方严重错判了形势，采取了极其错误的行动。美方此举终将损害自已的利益。中方已经做好充分准备，如果美国公布新增1000亿美元征税产品清单，中方将毫不犹豫、立刻进行大力度反击。中方说过，美方不应心存侥幸。

对于这场所谓贸易战的性质，陆慷回应称，中方认为这是美方以单边主义对抗多边主义之争，以保护主义对抗自由贸易之争。如果多边主义和自由贸易受到威胁，经济全球化的进程遭到破坏，整个世界经济复苏都会受到严重威胁，这有损中国的切身利益，更有损全球的共同利益。面临这样的重大问题，中方必须坚决斗争。

另一方面，对于如果美方进一步采取升级行动，中方会如何应对，陆慷强调，中国商务部已表明，中方已经做好了应对美方进一步采取升级行动的准备，并已经拟定十分具体的反制措施。

他表示，中方说过，中方不会挑事，但也不会任人挑事，定会坚决应对。中国人办事历来说到做到。

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