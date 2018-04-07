特朗普再“喊冤”：中国优势大 美在WTO遭不公待遇

美国总统特朗普北京时间昨天（6日）晚间，再发推文为美国“喊冤”。特朗普表示，中国作为一个经济大国，却在世界贸易组织（WTO）内被视为发展中国家。因此，中国获得了超越美国的巨大的特别待遇和优势。特朗普再次强调，“WTO对美国不公平。”

据澎湃新闻报道，此前三小时，中国商务部连夜召开记者会回应了特朗普考虑再对1000亿美元（1315.4亿新元）中国商品加征关税一事。

中国商务部新闻发言人高峰称，美方的行为十分无理，严重错判了形势，采取了极其错误的行动，这种行动的结果就是搬起石头砸自己的脚。

高峰说：“如果美方公布新增1000亿美元对华征税产品清单，中方已经做好充分的准备，将毫不犹豫立刻进行大力度反击。”

几乎与中国商务部新闻发布会同时，美国白宫在其网站上公布了一份名为《关于特朗普总统应对中国不公平贸易行为的行为，你需要了解什么？》的声明，以问答的形式再次重申了特朗普考虑再对1000亿美元中国商品加征关税。

该声明写道，中国对此前美国贸易代表办公室公布对500亿美元中国进口商品加征关税一事，“不但不纠正自身的不当行为，反而对美国农民以及制造业进行报复”。因此，特朗普已命令美国贸易代表办公室基于“301调”查再确定额外的1000亿美元中国商品加征关税清单，而新清单将与上一份清单拥有相似的公示期。

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