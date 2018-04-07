港媒：稀土将是中国对美一强大“秘密武器”

《星岛日报》今天（7日）引述有分析认为，在中美此次贸易摩擦中，稀土将是中国一个强大的“秘密武器”。

据报道，稀土是新能源、新材料、航空航天、信息、生物、军工等尖端科技和国防建设的基础材料。目前，中国是美国的最大稀土进口国。

另一方面，中国商务部研究院国际市场研究所副所长白明认为，美国总统特朗普发表追加关税的声明，实际上是为了给谈判协商增加筹码，意味着中国此前发布的对等反制措施“真正打到了美国的痛处”。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员东艳则表示，不管是对1000亿美元（1315.4亿新元）中国商品加征关税还是协商，美国“真实目的始终没变”，就是要打击中国高新技术行业，维护自身优势产业。

据中方统计，2017年中美贸易额约为5837亿美元，其中中国对美出口额接近4300亿美元。

此前，美国已发布“301调查”征税建议清单，涉及中国599亿美元出口商品。如果在此基础上再追加1000亿美元，中国受影响出口商品将达1500亿美元，几乎接近对美出口额的三分之一。

东艳表示：“美国不会对如此高比例的中国商品征税”，对1000亿美元商品征税操作起来必然超过“301”范畴，实施起来也有难度。

此外，全球贸易历经多年发展形成的各种双边、多边机制，也不会允许美国真正迈出这一步，“这更多是一种威胁手段”。

白明也认为，对美国大豆、汽车、飞机“三箭齐发”后，中国“一定还有后手”，但官方将仔细评估考量，不会匆忙出手。

北京大学国家发展研究院副院长余淼杰则说，下一步反制美国可考虑限制服务贸易，只要中国应对得当，损失将小于美国。美国是中国第一大服务贸易逆差来源地，主要在旅游、留学、医疗三方面。

余淼杰指出，服务贸易出口为美国创造了就业，缓解了收入差距问题。若中国选择向服务贸易开刀，美国将受到不少影响。

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