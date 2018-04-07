东莞旅游区向美籍游客征25%“关税”

中美贸易战愈演愈烈，中国誓言奉陪到底，民间也力挺官方。广东东莞隐贤山庄旅游区日前张贴告示称，即日起，凡美国籍游客购票需加收百分之25“关税”。《星岛日报》昨天（6日）致电旅游区客户服务处，证实确有此事。

据《星岛》今天（7日）报道，据悉，因应中美贸易战，隐贤山庄旅游区近日张贴“惩罚”美国的“温馨提示”告示。

该告示称，“即日起，凡美国国籍游客购票时须加收两成五关税，烦请知晓！若有不便，请咨询美国大使馆！”；相关相片昨天在网上流传。隐贤山庄客户服务处一名女职员昨天证实上述“政策”。

该女职员表示，旅游区门票正价139元（人民币，下同，29.01新元）。“加税”后，美国籍游客须付173.8元，比原价贵了约38元。

另一方面，网民微博上声援中国之声源源不绝。有网民自豪表示，“贸易战中国反击后美帝股市大跌，说明中国经济对美国甚至世界的影响是非常大了，国家富强了，一举一动左右着世界的变化！”

对于美国考虑追加1000亿美元关税，网民纷纷支持中国奉陪到底，“我宁愿吃野菜，也要支持我的国，一起背从天而降的锅（祸）”“坚定支持祖国的决定，奉陪到底，来而不往非礼也”。

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