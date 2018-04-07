中国学者：中美贸易逆差存在统计假象

中国国务院发展研究中心产业经济研究部部长赵昌文表示，金融危机以来，全球贸易和经济复苏的进程仍然很不稳定，中美贸易关系的走向会直接影响全球经济的恢复性增长。

中新社今天（7日）引述赵昌文说，中美贸易逆差既有客观事实，也有统计假象。在货物贸易上，美国对中国的确有比较大的逆差。美方的统计是3752亿美元（4935.38亿新元），中方的统计是2758亿美元。根据中国和美国统计工作组多次就中美贸易统计差异进行比较研究的结果，美国官方统计的贸易逆差被高估了20%左右。

其次，美方坚持的贸易逆差根本没有包括服务贸易，完全无视美国在服务贸易上对中国有超过500亿美元的顺差。

另一方面，中国对美国相当一部分货物贸易的顺差是由中国对韩国、日本、德国等产业链高端经济体的逆差转化的，本质上是美国对这些国家的逆差，只是统计在中国的名义下。

赵昌文表示，中国和美国各自在制造业和服务业领域具有比较优势和竞争优势。由于美国早已经完成了工业化，绝大多数制造业环节已经转移到了其他国家，服务业在整个经济中占80%左右，处于绝对主导地位。而中国产业体系完整、综合成本较低，所以，中美贸易逆差在一定程度上是各自比较优势和竞争优势的体现。

赵昌文说：“在中美之间的商品价值链中，虽然贸易顺差反映在中国，但实际利益更多的还是在美国，中国从加工贸易中只赚取少量加工费，而美国从设计、零部件供应、营销等环节获利巨丰。”

此外，中美贸易逆差既是市场作用的结果，也是美国政府限制出口的结果。美国研究机构的报告显示，如果美国对华出口管制放宽，其贸易逆差可减少35%左右。

赵昌文说：“中美之间的贸易问题，只有当事双方本着理性、合理的原则进行协商谈判，才能找到解决问题的办法。当前，特别是美国必须放弃单边主义的思想。”

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