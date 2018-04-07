北大回应“前北大教授涉性侵学生致其自杀”：立即复核情况

北京大学中文系前教授、南京大学文学院现任教授沈阳近日被指在20年前曾性侵北大中文系95级本科生高岩，并污蔑高岩患有精神病，致其自杀身亡。对此，北大昨天（6日）回应称，将立即复核情况。

综合《人民日报》、界面新闻等报道，北大教师职业道德和纪律委员会昨天发表公告，指学校高度重视事件，要求该委员会立即复核情况，依法依规开展工作。

公告称，经查阅相关材料，20年前，即1998年3月，北京市公安局西城分局对这一事件作出事实认定，给出调查结果；1998年7月，北大对沈阳做出了行政处分。

据报道，豆瓣网上一名名为“李悠悠”的作者本月5日实名举报沈阳。

沈阳同日下午曾通过短信回复媒体称，网文中所称与女生发生性关系并致其自杀一事，“当时北大中文系党委和北京海淀警方均有调查和明确结论，根本不存在上述事实”“上述‘指责’实均为恶意诽谤”“为此我将保留控告的权利”。

沈阳在向中共南京大学文学院党委的情况说明中称，“愿意就有关情况向党委和领导做出说明”。

《中国新闻周刊》昨天指出，举报人之一、高岩的大学同学王敖对此则说：“他要告我们诽谤，我们特别欢迎他来告，我们这么多人希望他把我们都告上法庭。然后我们法庭上见不就完了！”

据报道，当年的北大中文系系主任费振刚曾参与过对沈阳的纪律处分。他回忆说，当时高岩的家长是到北大党委纪律检查委员会去申诉的，没有经过系里，所以他当时只参加了一次关于家长讨论给沈阳怎么处理的会议，最后给沈阳记了大过处分，家长没有提出异议。

谈及对沈阳的了解，费振刚说：“我是一个老人，对这个事情有我自己的判断。当年，他是个年轻人，但是从师德讲，这个年轻老师是有问题的。”

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