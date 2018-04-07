南京大学回应“教授沈阳被指性侵女生致其自杀”：立即进行研判

南京大学官方微博昨天（6日）晚间发布说明，指网络上从前天（5日）开始出现了对该校文学院沈阳教授调入南京大学以前有关问题的反映。南京大学有关部门对此高度重视，立即成立专门工作组对此事件进行研判，密切关注该事件的进展。

中新网引述南京大学在上述说明中称，该校始终将立德树人作为各项办学事业的出发点和立足点，一贯重视师德师风建设，坚持师德为上，不断建立健全学校师德建设长效机制，先后制定了多项相关制度。

此外，该校也明确了教师禁行行为和违反师德的惩处机制，同时建立了监督信箱和举报电话等师德投诉举报平台，做到有诉必查、有查必果、有果必复，绝不姑息任何师德、师风败坏问题。

南京大学表示，欢迎社会各界对该校的师风师德建设进行监督，为创建有利于青年学生健康成长的校园环境和社会环境共同努力。

北京大学官方微博昨天较早时候也发布说明，称近日有校友在网上发文，要求原中文系教师沈阳（2011年已调离北大）对1998年某女同学自杀事件承担责任、作出道歉。对此，该校高度重视，要求教师职业道德和纪律委员会立即复核情况，依法依规开展工作。

说明称，经查阅相关材料，20年前，即1998年3月，北京市公安局西城分局对这一事件作出事实认定，给出调查结果；1998年7月北京大学对沈阳做出了行政处分。

北大表示，师德师风是学校教师队伍建设的根本，每一位老师都应该为人师表，该校有责任保护学生正当权益。自2014年中国教育部印发《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》以来，该校在教师行为规范等制度中增加了严格管理师生关系的条款，对违纪违规行为坚决采取零容忍态度。

北大指出，2015年，学校专门成立了教师职业道德和纪律委员会。2016年，学校又先后印发《北京大学教师行为规范》，修订《北京大学教师手册》，进一步明确师德失范行为的调查、审议和处理机制。近年来，对在师德师风方面出现问题的个别教师，委员会在查清事实的基础上都进行了严肃处理。

北大表示，今后将继续加强师德师风建设，完善制度，抓好落实。对于合理的意见和建议，该校会虚心倾听认真研究，以事实为依据，依法依规，严肃处理。

另据《星岛日报》今天（7日）报道，此前，自称是北大95级社会学学士的罗悠悠，前天在网上发题为”北京大学罗悠悠实名揭发长江学者沈阳教授”的文章，引发网络热议。

文章称，好友高岩在20年前遭到导师沈阳性侵而自杀身亡，而现年63岁的沈阳，现任南京大学文学院语言学系系主任、博士生导师，并于近年获得一项“长江学者”称号。

文章称，95年北大新生入学不久，沈阳就指定高岩当学习委员。然而，大一下学期，高岩突然跟罗悠悠说起：“沈阳老师让我把作业送到他家……突然，他从背后把我给抱住了，开始亲我的脸。”

大二上学期，高岩又讲到“沈老师脱光了她的衣服，对她做了她从未做过的事儿”。沈阳解释说，“因为爱她才这样对她”。

与此同时，沈阳又和其他女生约会称：“我一点儿也不喜欢高岩，是她主动往我身上贴的，是她勾引我上床的……是她自己精神病。”在风言风语中，1998年3月，高岩选择自杀离世。

罗悠悠称，沈阳在回忆录及在课堂中，却不断和学生解释，高岩的死和他无关，只因为她是“神经病”。

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