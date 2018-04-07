洪秀柱：两岸本是一家 不希望再有兄弟阋墙悲剧

中国国民党前主席洪秀柱表示，两岸本来就是一家，有共同的血缘、语言、文化与历史背景，过去数十年两岸曾经分离过很长的一段时间。她表示，不再希望有兄弟阋墙的悲剧发生，现在两岸好不容易走到这样的地步，应该备感珍惜，更应该加强两岸各方面的交流。

据中评社昨天（6日）报道，洪秀柱前天（5日）在陕西参加“戊戌清明公祭轩辕黄帝典礼”并担任主祭之一。

洪秀柱在典礼之后谈到“青年是未来的希望”。她指出，此次她特地带领台湾青壮一代企业家参与祭典，是希望这些青年人能“了解自己从哪里来”，此外，帮助他们能更贴近的认识这段历史。

谈到参与祭典的感想时，洪秀柱表示：“今天来到这个场合，看到这么多的朋友齐聚一堂，场面相当庄严肃穆，看了心情非常感动。炎黄子孙、华夏儿女大家共同祭祀我们的远祖，也表现了数千年来慎终追远、不忘根本的传统美德。更重要的是，过去两岸分隔，因为路途遥远或者各种机缘，很多海外的华人同胞只能‘遥祭黄陵’，不忘始祖，所以今天能够亲身来此参加实在非常感动，而且具有非常重大的意义。”

洪秀柱表示，两岸本来就是一家，有共同的血缘、语言、文化与历史背景，来到这里，有很多的感触，过去数十年两岸曾经分离过很长的一段时间，很多家庭骨肉分离，甚至很多人伦悲剧。

她表示，不再希望有兄弟阋墙的悲剧发生，现在两岸好不容易走到这样的地步，应该备感珍惜，更应该加强两岸各方面的交流。

据报道，公祭典礼上，洪秀柱、台湾新党主席郁慕明及四位新党青年代表分别走上祭祀大殿前敬献花篮，共同拜祭中华民族的人文始祖轩辕黄帝。典礼结束后，洪郁二人前往黄帝陵植树。

洪秀柱、郁慕明此前于4日分别与中国大陆国台办主任刘结一见面会谈。

据报道，会谈双方就坚持“九二共识”，反对“台独”，以及在“一个中国”原则政治基础上，推动两岸关系和平发展等，深入交换意见。

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