被指传播涉未成年人低俗信息 快手、火山小视频被约谈

中国“快手”“火山小视频”直播短视频平台传播，近期涉未成年人低俗不良信息，引发舆论热议。中国国家网信办本月4日依法约谈“快手”和今日头条旗下“火山小视频”相关负责人，提出严肃批评，责令全面进行整改。

据中国网信网昨天（6日）报道，经查，“快手”“火山小视频”未能落实企业主体责任，出于博取眼球、获取流量目的，疏于账号管理，任由未成年人主播发布低俗不良信息。此外，也突破社会道德底线、违背社会主流价值观，污染网络空间，严重影响青少年健康成长。

据报道，国家网信办依据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《互联网直播服务管理规定》等法律法规，要求“快手”“火山小视频”暂停有关算法推荐功能，并将“王乐乐”“杨青柠”“仙洋”“牌牌琦”“陈山”等违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单，禁止其再次注册直播账号。

“快手”及“火山小视频”相关负责人表示完全接受处罚，将进行彻底整改，暂停更新有关频道五天，禁止未满18周岁的未成年人注册网络主播。已有账号一律关停，进一步完善审核管理机制，建立未成年人保护体系，用正确的价值观指导算法，积极传播正能量。

国家网信办相关负责人指出，中国各地直播短视频平台应引以为戒、举一反三，主动加强自查自纠，及时处置违法违规及低俗不良信息。

该负责人也说，今年3月以来，国家网信办已依法关停“夜车直播”“月光秀场”等70款涉黄涉赌直播类应用程序。相关平台累计封禁涉未成年人主播账号近5000个，删除相关短视频约30万条。

下一步，国家网信办将继续会同有关部门，加大对网络直播和短视频的监督管理，净化网络环境，为广大网民特别是青少年营造风清气正的网络空间。

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