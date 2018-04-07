韩国瑜下周一宣布参选高雄市长

中国国民党高雄市党部主委韩国瑜下周一（9日）将迁户籍到高雄市林园区，并开记者会宣布参选。

据联合新闻网报道，韩国瑜今天（7日）发电子邀请函邀请高雄市议会国民党团和支持者参加记者会，邀请函中表示，“四月春暖花开，春天正从高雄出发，谨订4月9日上午10点30分，在国民党高雄市党部，举行韩国瑜记者会。”

据报道，韩国瑜历经一个月考虑，今天正式发出采访通知宣布，下周一上午8时15分将前往高雄市林园区户政事务所，将自己目前在新北市的户籍南迁高雄；当天上午10时30分也将在党部举办记者会，宣布参选动向，争取国民党提名参选高市长成定局。

国民党主席吴敦义去年8月底上任后，及属意由党主席竞选对手的韩国瑜代表党南征今年底的高雄市长。在与韩国瑜沟通后，于9月7日任命韩国瑜为高雄市党部主委历练，韩国瑜也承诺半年后宣布是否参选决定。

但表订3月7日的表态记者会前一天，高雄市党部发出记者会采访通知后不久，韩国瑜又发出声明，以“开弓没有回头箭，他需要更慎重的评估”为由，暂缓记者会召开，让党内一阵错愕。

3月16日国民党台北市长领表、登记最后一天截止前15分钟，韩国瑜甚至在友人陪同下突袭前往完成领表、登记，再让各界一阵哗然。最后在党高层震怒下，韩国瑜虽五分钟内迅速撤回登记，但已重创个人声望与可能的高雄市长选情。

事后韩国瑜以“党中央到现在还没有给我一碗鲁肉饭”为由，解释为何“假动作登记台北市长初选”，但仍无法化解国民党党中央疑虑。党中央更被质疑整个事件发展，就是其对韩国瑜纵容造成，已影响高雄市长选情。责任驱使，让韩国瑜参选高雄市长势在必行。

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