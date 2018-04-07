苏新系达成共识 苏贞昌再战新北几成定局

中国国民党新北市长初选确定由侯友宜出线，民进党推出“天王级人选”的态势也逐渐明朗。尽管前阁揆苏贞昌及游锡堃都有人劝进，但据悉，由于苏贞昌稳居民调第一，民进党党中央选举干部已探询苏贞昌是否愿意再出征，与苏贞昌达成一定默契。另据了解，上周新北市苏系与新潮流系议员餐叙，与会成员也有力挺苏贞昌再出征共识，苏贞昌出线几乎已成定局。

据联合新闻网今天（7日）报道，根据民进党内掌握的新北市长民调，仍由苏贞昌居第一、游锡堃第二；相较于日前苏贞昌、游锡堃都自称没意愿参选。

民进党党内认为，最近情况已经改变，尤其日前苏贞昌、游锡堃参加新北市议会党团总召交接时，两人皆松口表示“尊重党中央决定”，其实已释出“有条件接受征召”的信号。

据悉，继新北市游系议员串连呼吁民进党党中央提名游锡堃再战新北之后，苏系与新潮流系结盟的态势也越趋明显。

上周新北市苏系及新潮流系议员与苏贞昌、立委吴秉叡餐叙，会中众人讨论苏贞昌与吴秉叡战新北的利弊，甚至也拿出相关民调资料，让与会者明白苏贞昌民调最高，势必将为民进党一战。

吴秉叡在会中也透露，愿意为了大局支持苏贞昌再战。苏贞昌则正面回应说，他愿尊重民进党党中央。

担任立委的苏贞昌之女苏巧慧则表示，苏贞昌对新北市长选战，一直以来坚持三原则，包括新北市要赢、尊重民进党党中央决定，以及相信党中央会有智慧处理。

新北市议员张瑞山表示，若苏贞昌决定再战新北，一定会全力支持，现在就看民进党党中央如何安排。但就算党中央征召游锡堃，大家也会支持；征召人选确定之后，党内势必面临整合过程。

民进党党内人士也分析，无论是苏贞昌或游锡堃出线，整合不是问题。虽目前正国会议员及立委群起拱游锡堃，新潮流系则明显支持苏系，但对整个民进党来说，新北市长人选肩负拉抬全台选情的辅选责任，最后各派系还是会团结。

对于国民党由侯友宜出线，民进党发言人吴思瑶表示，民进党选举对策委员会将按照规划提名，期程不会因国民党候选人出炉就改变，也盼未来能够进行“君子之争”。

据悉，选对会下周将针对新北市长征召事宜开会讨论，兼任民进党主席的蔡英文总统也会于17日出访非洲之前，与各派系有意争取提名的人选沟通。

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