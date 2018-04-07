林浊水：要台民众变“显性台独”很困难

以“独立公投．正名入联”为诉求的“喜乐岛联盟”今天（7日）成立，预计明年4月推动“独立公投”。民进党大佬林浊水受访表示，独立公投会不会过关，要看当时的大环境；目前民进党主流是“隐性台独”，要民众变“显性台独”很困难。

联合新闻网引述林浊水指出，台湾前总统陈水扁时代推动以台湾名义加入联合国公投，刚开始发动时，民调支持度非常高，最后结果没有过关。这样的结果不表示民众不支持“入联”，而是认为时间点不是现在。他说：“这就是隐性台独的表现”。

林浊水表示，“台独公投”能否过关，牵涉当时台湾内外的“气候”，包括国际上对“台独”的态度，尤其是美国政府的看法。蔡政府上台后，台美关系持续上升，美方对台湾较为支持，“但没有支持到台湾以独立国家的名义，加入联合国”。

至于台湾内部因素，林浊水表示，民进党过去是一个“台独党”，但现在只有行政院长赖清德公开谈“台独”，党主席蔡英文与党中央都属于“隐性台独”。他认为，要民众变“高度显性台独”，很困难也兜不起来。

林浊水说，“独立公投”有意义也有风险，公投是人民意志的展现。不过，如果“独立公投”没通过，“台独”在国际上的声势，会相当程度受到伤害，各国会认为台湾人不支持“独立”。

此外，林浊水表示，台湾“入联公投”，纵使美国支持，也别忘记中国大陆在联合国拥有否决权。公投若过关，美陆台三边情势将会紧张，台湾人是否愿意接受，也须事先思考。

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