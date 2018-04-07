能让细胞“返老还童” 中国科学家发现干细胞制备新方法

中国科学院广州生物医药与健康研究院昨天（6日）透露，由该院研究员裴端卿领衔的研究团队经过五年攻关，揭示了化学方法制备干细胞的科学原理，开发了简单、高效、标准化制备干细胞的方法。

据中新社报道，该研究为诱导多能干细胞的研究和优化制备途径，提供了全新的科学视角和解决方案，其相关成果于2018年4月6日零时在线发表于国际干细胞权威杂志《细胞·干细胞》上。

据了解，多能干细胞可以用于再生新的组织和器官，为疾病治疗和再生医学提供“种子”细胞来源。而诱导多能干细胞可以帮助人类了解细胞“变身”的奥秘，为科学界提供了一个窥探生命本质的窗口。

裴端卿团队开发出的化学小分子诱导多能干细胞的方法，只需要给细胞用两种不同的“药水”依次“洗澡”，便可以将体细胞“返老还童”到干细胞的状态。这一过程是通过“药水”里的小分子先关闭体细胞染色质结构，然后开启多能性基因实现。

裴端卿表示，这一方法比之前的方案简单、高效，所需的初始细胞量少，还可以实现多种体细胞类型“返老还童”，包括在体外极难培养的肝细胞。

裴端卿还表示，由于没有引入外源基因，该方法操作简便、诱导过程条件均匀、所有成分明确、标准化。这将为干细胞应用提供安全、高效的制备方法，具有广阔市场应用前景。

与此同时，为开辟药物诱导细胞命运转变提供了新方向，将极大推动干细胞及再生医学的发展，服务于中国的医疗与卫生事业。

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