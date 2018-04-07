张叶森：赖清德没当总统是台湾损失

以“独立公投．正名入联”为诉求的“喜乐岛联盟”今天（7日）成立，预计明年4月推动“独立公投”。台湾社社长张叶森受访表示，民进党没有在“独立公投”议题上着力，所以包括“喜乐岛联盟”等民间团体，希望靠自己发动公投，让“台独”支持者有一个出口。他指出，民进党执政后经济表现不如预期，许多青年往中国大陆发展，即使支持“台独”也较不敢表现出来。

据联合新闻网报道，日前一项民调显示，支持“台独”的群众，从两年前的过半数，下滑到不足四成。张叶森强调，其实支持台湾成为“正常国家、正名、制宪，以台湾名义加入联合国”者，仍占多数。

张叶森指出，“天然独”的比例在“太阳花学运”后也逐渐上升，许多民间团体也非常努力推动相关工作。只不过因为现在的大环境因素，让愿意表态的人减少。

他也称，民众在经济生活无虞时，较容易表现“台独”意识。近年来台湾内部经济不佳，民进党执政后，经济表现不如预期，甚至比以前差。加上大陆祭出各式惠台政策，对青年更有吸引力，未来恐有更多人到大陆就学就业；即使这些青年支持“台独”，也较不敢大声说出来。

张叶森表示，年轻人目前希望先拼经济，因此没有很明显地对“独立”等议题表态，其实这股力量在台湾还是存在；且随着赞同两岸统一者逐渐凋零，相对的在台湾出生、不受大陆影响的“天然独”世代，越来越多，这股支持“台独”的力量仍会逐渐增加。

对于民进党是否应对“独立公投”有所态度，张叶森表示，台湾总统蔡英文民调无法上升，原因之一就是她主张“维持现状”。“独派”团体可以体谅，维持现状说法是为了应付大陆，但民进党应该对公投事务有较清楚的表态。

张叶森说，相较之下，台湾行政院长赖清德大胆说自己是“台独工作者”，所以民调持续上扬。现在坊间还都盛传，“如果赖清德没有当总统，是台湾的损失”。

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