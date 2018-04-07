南大文学院回应“沈阳事件”：建议他辞去教职

北京大学中文系前教授、南京大学文学院现任教授沈阳自前天（5日）起，被举发20年前涉性侵，致女学生自杀。南京大学文学院今天（7日）在其官网发表声明，指沈阳已不适合在南大文学院工作，建议他辞去南大文学院教职。

综合中新网、联合新闻网等报道，根据南京大学文学院官网资料，除了先后任教于北大和南大，沈阳是中国教育部长江学者特聘教授，也曾在美国哈佛大学、香港中文大学、台湾中央研究院等知名学府和学术单位，担任研究学者或客座教授。

南大文学院官网声明称，沈阳目前处于等待核查和调查阶段。在此阶段，停止沈阳从事南大文学院的教书育人工作。

声明指出，经重新审核沈阳的师德师风“是否符合南京大学文学院全体同仁教书育人工作的要求，是否能得到这个共同体的认同”，南京大学文学院认为，“他不符合”。

声明说，网络的议论已经严重影响南大文学院正常的教学科研秩序和学术声誉；“沈阳已经不适合在南京大学文学院工作”。

据报道，北京大学硕士李悠悠前天（5日）清明节当天为过世20年好友发声，在网上实名举发沈阳22年前在北大中文系任教期间，性侵北大中文系女学生高岩，导致高岩于1998年在家中结束生命。

李悠悠以回忆同学高岩的方式将此事再度公开，获其他同学力挺，纷纷在网上留言证实高岩的确是遭到沈阳的权势威逼受辱自杀

南京大学教师工作部、北京大学教师职业道德和纪律委员会，昨天（6日）皆对此事发表声明。其中，北大说明，经查阅相关资料，1998年3月，北京市公安局西城分局对这一事件作出事实认定，给出调查结果；1998年7月北京大学对沈阳“做出了行政处分”。

南大文学院今天在官网发出声明，首先说明当年聘沈阳任教的经过。2011年下半年，时任北大中文系副主任、北大人文特聘教授的沈阳，因在北大未能获得申报当年中国教育部长江学者特聘教授的推荐，按照可以在外单位申报的原则，沈阳主动联系南大文学院，申请以南大作为推荐单位。

沈阳入选长江学者特聘教授，2012年与南京大学签订“长江学者特聘教授聘任合同”，聘期至2017年9月30日。接着又在2013年3月办理人事调动手续，进入南大工作。

南大文学院在声明中表示，在调动过程中，北大相关部门和沈阳都没有向南大文学院说明他曾经因师德师风问题接受处分。南大文学院基于沈阳具有“北京大学中文系副主任、北京大学特聘教授”等高端人才身分，也没有向南大人力资源处请求前往北大外调查档。

为此，南大文学院声明称，“愿意承担人才引进工作程序不严谨的错误，并向南京大学请求处分”。

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