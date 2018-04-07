“潜龙二号”完成50次下潜 迎技术升级新阶段

正在西南印度洋执行中国大洋49航次科考任务的“潜龙二号”无人潜水器，于当地时间昨天（6日）凌晨成功完成第50次下潜，并将在本航次科考任务结束后正式进行技术升级。

新华社引述中国大洋协会透露，“潜龙二号”于2015年正式下海，在南中国海进行了15次验收试验，在西南印度洋进行了35次下潜作业。目前，“潜龙二号”在西南印度洋作业航程已超过2000公里。

由科技部支持、中国大洋协会组织研制的“潜龙二号”，是中国首台自主研制的4500米级深海资源自主勘查系统，具备在深海进行热液异常探测、高精度微地形地貌探测、高精度近底磁力探测和海底照相等功能。

“潜龙二号”装备负责人、中科院沈阳自动化所研究员徐春晖说：“经过50次下潜，‘潜龙二号’的运行状态越来越稳定。”此外，“潜龙二号”目前处于升级方案详细设计阶段，在本航次任务结束后将正式进行技术升级。

据介绍，无母船值守作业是其中的一项升级内容。目前，“潜龙二号”布放后，为了实时监控其作业状态，须在母船使用声通信机与其保持通信，其间母船无法执行其他任务。

为了“解放”母船、同时达到监控目的，“潜龙二号”研发团队设计了一个无人监控平台；它可单独浮在海面利用声通信机与“潜龙二号”保持通信，母船可在附近进行其他作业。

待“潜龙二号”作业结束后，母船返回到作业区对其进行回收。在本航次第二航段时，这项功能已进行初步验证。

此外，经过50次下潜的实践摸索，“潜龙二号”还将实现多探测传感器模块化搭载作业、海水采样、系统自动检测等多项新功能，以更好地满足科考应用需求。

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