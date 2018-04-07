今起中国全国自北向南气温回升 明天多地将重现暖春

连日来，持续的冷空气给中国全国大部分地区带来了大降温，大风、沙尘、雨雪等齐上阵。根据气象预报，连续多日的冷空气将逐渐退场，今天（7日）开始，全国大部地区将自北向南开始升温。

据中新网今天报道，从本月3日开始，强冷空气自北向南横扫中国全国大部地区，部分地区降温幅度甚至超过20摄氏度。清明假期开始以来，冷空气导致北方大部分地区遭遇大风沙尘，南方地区则是在降温和阴雨笼罩中。

根据中央气象台昨天（6日）下午发布的天气公报，昨天白天，内蒙古中东部、东北地区西部、华北、黄淮中北部及西北地区东部出现六至八级阵风，山西中东部、河北西南部、山东半岛等局地10至11级。

在北京，昨天，大风来袭，北风五级左右，阵风达七八级，但伴随着大风，风寒效应明显。在河北，昨天部分地区阵风达八至九级。

根据气象部门的预报，昨晚8时至今晚8时，北方部分地区仍有大风天气。西北地区东部、东北地区中南部、华北、黄淮、江淮东部、江南东部等地有四至六级风；新疆南疆盆地有浮尘或扬沙天气。

另一方面，连日来，受冷空气影响，中国北方部分地区出现了4月降雪的天气，部分地区还发布了暴雪预警。南方大部分地区也是阴雨绵绵，部分地区出现了短时强降水等强对流天气。

从气象预报来看，今天，中国全国大部分地区无明显降水，特别是在南方，多日的阴雨天气将逐渐减弱。

不过，根据预报，昨晚8时至今晚8时，吉林东部、西藏南部等地的部分地区有小雪或雨夹雪；云南、广东西南部、海南岛及台湾等地有小雨，局地中雨。

此外，受冷空气的影响，昨天至今天，广西、广东、云南、福建等地依旧有六至八摄氏度的降温。

尽管如此，冷空气来的急，走的也快，中国全国大部分地区在经历“过山车”式的降温之后，今起，气温将自北向南开始回升。

今天，冷空气影响过后的黄淮、江淮、江汉、江南西部和北部一带，气温将缓慢回升。到明天（8日）冷空气影响结束以后，中国全国大部地区的气温，将会回到与常年同期偏高的水平。

根据中国天气网的报道，以河南郑州为例，前天（5日）最高气温只有12摄氏度，，明天转为偏暖，周二（10日）最高气温再次飙升到32摄氏度。

在北方城市中，北京昨天最高气温为11摄氏度，今天的气温与昨天相差无几，但清明假期结束后，北京将坐上升温“直通车”。预计明天最高气温升至17摄氏度，随后一路高走，到周二或达22摄氏度，重回温暖的春日中。

再如河北，今天，河北全省将重返升温回暖之路，到明天河北大部地区最高气温将升至20摄氏度以上，温暖回归。

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