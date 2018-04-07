中国教授团队养10万只蟑螂 研究其断肢再生能力

广州华南师范大学昆虫科学与技术研究所，为研究了解蟑螂的断肢再生能力，所内饲养大小不一、种类不同的各国蟑螂，数量足足有数10万只，还取名：乌冬面、出浴美女等名字。

据《广州日报》今天（7日）报道，在昆虫科技所内饲养各式蟑螂家族成员，主要有德国小蠊、美洲大蠊、杜比亚蟑螂等。

昆虫科技所教授李胜取下一个大盒子并翻开硬纸壳，里面密密麻麻地爬满杜比亚蟑螂。他还赞叹说：“你看，长得多漂亮！真是漂亮。”

据报道，李胜教授团队3月20日在自然（Nature）子刊物自然通讯（Nature Communications）发表研究成果，被作为同期研究亮点（Research Highlight）重点推出。

在这篇论文里，李胜团队解释有超强适应和生存能力的蟑螂，为何会被称为“小强”。此外，也确认蟑螂的“断肢再生”能力，认为这与生物的损伤机理具有共生性；若能通过合成等方式，未来可用于人类的创伤修复。

想研究蟑螂的再生能力，必须对小强动刀。研究团队副教授都二霞是留美多年的硕士生导师，现场只见她随手捉了几只蟑螂放进干冰里，不耐寒的蟑螂很快就一动不动。

只见躺在小小“手术台”上的蟑螂，被切去半个肚子后，肢体竟还相当活跃。从高倍显微镜下观察，它的雌性黏液腺简直就像是“速食面”。

为此，团队们还把雄性副性腺戏称为“乌冬面”，刚羽化的美洲大蠊则比喻为“出浴美女”。当然，帮小强取个华丽性感名字，绝非基础研究生活太无聊，目的是将枯燥无味的科学研究具象化，以方便讨论。

此外，蟑螂除要被支解研究，生前连私生活也要被记录。研究所的昆虫发育与遗传调控实验室，主要是用摄影机长时间拍摄记录蟑螂从调情、交配，到产卵、生子的每个私密全过程，用以研究蟑螂一生的变化。

报道称，为了综合蟑螂群体的性情，研究团队需要从外部引进比较野性的蟑螂，且蟑螂还是研究不完全变态模式昆虫的理想材料。

目前，李胜实验室分别以衣鱼、美洲大蠊、果蝇，作为不变态、不完全变态、完全变态的代表昆虫，作为研究变态发育的演化规律。

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