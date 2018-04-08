中国首颗软件定义卫星将于下半年发射　搭载4部国产手机

中国科学院软件研究所研究员、软件定义卫星技术联盟秘书长赵军锁7日受访透露，中国第一颗软件定义卫星“天智一号”目前研制进展顺利，预计今年下半年在酒泉卫星发射中心搭载发射升空。

据中新社报道，主题为“软件定义卫星，智能引领航天”的“2018软件定义卫星高峰论坛”当天在北京开幕，赵军锁会间接受中新社记者专访时介绍说，由中科院软件所牵头的“天智一号”软件定义卫星项目，于2015年8月开始预研，2017年获中科院重大科技任务局正式立项启动，中科院微小卫星创新研究院承担卫星研制、测试，今年下半年卫星发射后将进行在轨试验验证。

以天基智能命名的“天智一号”是一颗以软件为主的卫星，主要载荷为能耗低、计算能力强的小型云计算平台，来执行空中应用程序，其载荷还包括搭载有经过加固的4部国产智能手机。与传统卫星面向单一任务定制开发、自成封闭体系不同，“天智一号”侧重于提供集成通用软件的平台化解决方案，开发适合不同卫星平台的航天软件，并推出“航天应用商店”，以丰富空间生态应用，让用户有更多选择。

赵军锁指出，相比较而言，“天智一号”卫星具有三大特色优势，一是智能程度高，卫星所获大部分数据处理均可在轨完成，根据需要下传地面；二是卫星为开放型系统，所有人都可以为卫星开发软件，并可根据一定流程将开发的软件上注卫星，开展在轨试验；三是卫星的实时状态，所有人都可以通过手机利用“追星APP”访问查询，并指挥卫星在轨实时执行“太空自拍”等空间任务。

他还透露，中科院软件所及软件定义卫星技术联盟现已着手规划“天智二号”“天智三号”卫星研发，并已启动“天智二号”卫星的论证工作。“我们的目标不在于研制发射多少颗卫星，而是要像手机的安卓系统一样，基于软件定义、提供卫星通用软件的一体化解决方案，最终建设一个应用广泛的天基智能系统sputnix。”

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