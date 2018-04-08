美国就中国兵马俑展品被损坏事件书面道歉

两个月前，中国兵马俑文物在美国费城富兰克林学会博物馆展出时，被游客破坏幷盗走手指的事件，引发了全球范围的关注。作案男子的行为和博物馆方面的失职，让人们感到痛心和强烈的不满。美方就此正式向中方进行书面道歉。

据中通社报道，目前，该作案男子被逮捕后保释，正在等待法庭的审判，面临最高可达有期徒刑30年的判决。而另一方面，费城市政府在日前通过了一份决议，正式向中方进行书面道歉。

费城市议员吴大卫（David Oh）表示，个案的发生反映了策展方在前期准备方面的不足，市政府虽然没有监管私人博物馆的权利，但是今后会继续呼吁在文化交流活动中为外国文物提供更好的保护，同时应该教育人们尊重彼此文物的价值，以及两国人民间的友谊和情感。

目前，这份书面道歉决议已经正式呈交中国驻纽约总领事章启月，得到了中方的书面回覆，幷于当地时间4月5日转呈陕西省文物交流中心。

据此前新华社报道，美国费城富兰克林学会博物馆2月23日发表声明，谴责美国男子破坏兵马俑展品，幷盗取雕像手指的行为，表示将继续与中方伙伴合作保护馆内展出的兵马俑。

据联邦调查局此前公布的调查结果，去年底，一名美国人从富兰克林学会博物馆展出的一个兵马俑上折断幷盗走一根拇指。

据了解，受损兵马俑是富兰克林学会博物馆兵马俑特展上的展品之一。展览从去年9月底向公众开放，幷将持续至今年3月4日，展品包括10个秦始皇兵马俑及青铜兵器、礼器、祭器、金银器、玉器和陶器等来自陕西省多家博物馆的160件文物。

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