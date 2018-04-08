追思郑南榕 蔡英文︰转型正义未完成

4月7日是台湾的“言论自由日”，台湾总统蔡英文昨出席“郑南榕殉道廿九周年追思纪念会”时强调，真相是转型正义一切工作的根本；正视过去，才能修复伤痕，真相大白，和解的脚步才能迈开。

据《自由时报》报道，郑南榕追思纪念会昨天在新北市金宝山“郑南榕自由之翼纪念墓园”举行，包括蔡英文、台湾行政院长赖清德、高雄市长陈菊、郑南榕遗孀叶菊兰等人与会。

郑南榕创办“自由时代周刊”倡议“百分之百的言论自由”，一九八九年四月七日，郑南榕自焚殉道，他的主张因而获得社会广泛回响。

蔡英文致词时表示，从去年开始，四月七日是台湾的“言论自由日”。台湾能不能成为一个自由的国家，是郑南榕在世时最关心的一件事，今年一月，自由之家公布评比，台湾的自由度又比去年进步，已经来到九十三分，我们现在是世界上最自由的国家之一，郑南榕应该感到非常欣慰。全世界提到台湾都联想到民主，但还有一项没有完成，那就是转型正义。

公开政治档案落实决心

蔡英文说，真相是转型正义的根本基础。去年上半年，为了让政治档案更容易被应用，国发会档案局启动了编码计画；档案局今年展开了政治档案大规模征集，军情局也主动整理出保密局时期的档案目录，前身是警备总部的后备司令部，也开放了档案库房，许多政治档案总算重见天日，这些也代表了政府落实转型正义的决心。

由促转会调查还原真相

蔡英文提到她上个月到军情局去视察，军情局说，过去为了维护国家安全，防止敌人渗透，做了必要的工作，但是对于所造成的冤假错案，会用开放的态度来面对，这就是一种转型正义。她表示，即将挂牌的“促进转型正义委员会”，将会带领整个社会共同来还原真相、厘清责任、迈向和解，未来第一项任务，就是要完成威权时期的真相调查。

免费试阅14天