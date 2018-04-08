台前行政院长吁两岸找出第三条路

台湾前行政院长江宜桦日前应邀前往大陆参访，昨天受访表示，曾与国台办主任刘结一、海协会会长陈德铭等涉台官员会面，谈及两岸关系及美陆贸易战等议题。江宜桦提到，台湾政府近期在台独主张上加大声音，对岸武统音量也变大，两种皆非众人所望，希望两岸能找出第三条路。

据《中国时报》报道，江宜桦表示，这次去大陆9天8夜，在上海交通大学、北京清华大学演讲，主办单位安排他与大陆官方人士及智库见面，交换意见。

江宜桦说，双方主要谈了3个议题，包含两岸关系现况与未来、美陆关系及贸易战、两岸青年交流。他说，自2016年起，因政府不承认九二共识，导致两岸政府接触管道几乎中断，容易产生误解与误判。

江宜桦解释，两岸关系趋于紧张之际，政府对于台独主张加大声音，对岸武统声浪也升高，但不管追求台独或武统，都不是众人期望，绝大多数人希望两岸和平发展，安居乐业，因此一定要找出台独与武统外的第三条路，必须在和平、安居乐业下获取最大利益。

江宜桦说，在两岸问题上，他表达台湾多数人民希望两岸和平，盼对方不要误判，也不要轻易改采升高两岸情势的手段。

对于美陆贸易战，江宜桦说，后续争议在未来2年将升高，在大陆设厂的台商无可避免会受到衝击，他非常关心台商发展，因而建议海协会与国台办帮助台商在这一波陆美大战中，保护台商利益，无论是短期贷款或长期政策上，都能做出贡献。

另外，传闻江宜桦将接任国民党副主席，他先笑而未答，会后再被追问，他说这是空穴来风。强调卸任阁揆后，多数时间在国外，对此传闻一无所悉。

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