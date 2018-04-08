黄之锋加入民运人士王丹组织的智库

香港占中前学生领袖黄之锋近日加入由在现居美国的民运人士王丹筹备、料将于今年6月于美国成立的智库“对话中国”，改智库成员还包括“台独”分子林飞帆。黄之锋昨日声言，要在国际平台“抗威权政体”云云。香港政界人士批评，黄之锋与反华及分裂分子走在一起，借“国际平台”以抹黑国家，图破坏国家行稳致远的制度。有人更认为，特区政府必须尽快为基本法第二十三条立法，才能阻止本地政治组织与外部势力勾结。

据文汇报报道，王丹前晚于面簿专页中，发布所谓“对话中国”的第一批团队成员名单，包括同是“流亡海外”的“民运分子”项小吉、王军涛、苏晓康、吾尔开希等，以及“台独”分子林飞帆，和黄之锋等。

该组织在新闻稿中声称，“对话中国”是以推动中国向“民主化”、“自由化”方向转变为宗旨，预计将于今年6月4日在美国华盛顿正式成立。黄之锋昨日则在fb专页证实，他将会加入“对话中国”。他声言，盼望在“国际领域的公共平台”，“参与推动民主进程，共抗威权政体。”

港区全国人大代表卢瑞安昨日接受文汇报记者访问时批评，黄之锋参加所谓“智库”，是挂羊头卖狗肉，以此为包装勾结外部势力，与“反华”、“台独”分子等为伍，图无中生有抹黑中国。

免费试阅14天