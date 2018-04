世界卫生大会(WHA)下月中旬在日内瓦举行,台湾至今仍未接获邀请函。台湾外交部昨天表示,已正式洽请友邦向世界卫生组织(WHO)提案,友邦已陆续致函WHO干事长谭德塞,并要求将“邀请台湾以观察员身分参与世界卫生大会”的提案,列入今年WHA议程。

外传今年台湾再获邀请函机率“微乎其微”,但卫生福利部长陈时中表示,今年WHA主题为“全民健康覆盖率”(Universal Health Coverage),台湾一直是先行者,愿将健保经验与世界分享,即使未获邀请函,也将前往日内瓦,不会缺席。

卫福部国合组技监许明晖说,已定好前往日内瓦的机票及饭店,台湾今年诉求的主轴为“Health For All - Taiwan Can Help”,WHA过往通常以单一疾病作为主题,今年以全民健康覆盖率为主轴,凸显健康为全球人民的基本人权,WHA不该因政治力抛弃台湾,忽视台湾人民的基本权利。

