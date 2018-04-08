新加坡外长维文：期望年内完成新中自贸协定升级版谈判

新加坡外交部长维文医生今早在北京会见中国国务委员兼外长王毅时表示，期望新中两国在今年内完成新中自由贸易协定升级版谈判。

维文说，当今世界单边主义和保护主义抬头，新中两国应更积极坚守自由贸易和经济自由化进程，两国若能尽早完成自贸协定升级版谈判，将会对外发出非常积极的信号。

新加坡是第一个同中国签署全面自贸协定的亚细安国家。两国在2015年中国国家主席习近平访新时，正式启动了自贸协定升级版谈判。

维文此行是陪同我国总理李显龙对华进行工作访问。

他今早也表示，希望尽早在新加坡举行下一轮新中双边合作联合委员会（JCBC）会议，并期望中方尽早告知下一任联委会中方主席人选。

联委会每年由新中两国轮流举办，会议上一次召开是去年2月于中国北京举行第13次会议。当时我国副总理兼国家安全统筹部长张志贤率团来华出席。

张志贤和中国前副总理张高丽是联委会联合主席，但张高丽在上月举行的中国全国“两会”换届后就卸下政府职务，而中方也还未公布新一任联委会中方主席人选。

维文指出，今年是中国改革开放40周年，同时也是邓小平访新40周年，40年来两国都有许多机会相互学习，在各自的不同发展阶段也展开了非常有效的合作，包括开展三个政府间合作项目。

维文说，新中两国在“一带一路”框架下的合作“进展良好”，我国贸工部和中国国家发改委即将签署第三方市场合作谅解备忘录，新加坡也希望能同中方签署关于为一带一路沿线国家官员提供培训的谅解备忘录。

维文表示，新中关系基础稳固 、与时俱进 ，并且也在不断加强。他再次表示，希望中国总理李克强接受李显龙总理的邀请，于年内对新加坡进行正式访问。李显龙总理是在去年9月访华时，向李克强提出了访新邀请。

王毅则在开场致辞上，赞赏新加坡为中新关系的健康发展和地区的和平稳定发挥了积极作用。

王毅说，当今世界单边主义和保护主义肆虐，中国期望国际社会一起坚持多边主义精神，维护好国际自由贸易的体制，共同推进经济全球化发展。

他说，新加坡一直是自由贸易的坚定维护者和受益者，因此李总理此时访华“具有非常积极的意义”。

李总理在访华期间也将特别到海南出席博鳌亚洲论坛并发表讲话。这是李总理首次出席博鳌年会。

王毅表示，中国国家主席习近平将在博鳌论坛年会上发表讲话，总结中国改革开放40年所取得的历史性成就，并将宣示中国会按照自己的时间表和路线图，继续打开中国的大门，为世界各国分享中国发展的机遇。

（联合早报记者林子恒北京报道）

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