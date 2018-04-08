武汉理工回应研究生坠亡事件：停止导师招生资格

武汉理工大学官方微博今日发布说明，说明称，近日，武汉理工大学自动化学院在读研究生陶崇园在校内坠楼身亡。经查，学校导师王攀存在与学生认义父子关系等与教学科研无关的行为，已停止其研究生招生资格。

据中新网报道，武汉理工大学称，自动化学院的在读研究生陶崇园3月26日在校内坠楼身亡。公安机关调查结论为高坠死亡，排除他杀。陶崇园同学的不幸离世，学校深感痛惜。

事件发生后，学校高度重视，立即成立专班调查和处置相关事宜。安排专人做好家属的情绪安抚和生活服务，全程安排医护陪伴，积极协助家属做好善后工作，目前遗体已经火化、安葬，善后事宜已处理完毕。

武汉理工大学表示，针对家属反映导师王攀的有关问题，学校专项调查组进行了深入调查。经查，王攀存在与学生认义父子关系等与教学科研无关的行为，以及指导学生升学就业过程中方式方法欠妥等情况，未发现王攀存在阻挠陶崇园本科毕业时到其他高校读硕士及硕士答辩、侵占学生经济利益、让学生到其家中洗衣服做家务等行为。调查情况已向学生家属进行反馈。学校已停止王攀的研究生招生资格，下一步将根据调查事实、按照相关程序、依法依规严肃处理，绝不姑息。

武汉理工大学表示，学校将吸取教训、引以为戒，针对存在问题，进一步规范教师行为，改进教育管理；进一步加强学校思想政治教育工作，关爱学生健康成长。

免费试阅14天